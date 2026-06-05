Автомобили Senat сменят устаревшие Mercedes в парках компаний

Он отметил, что спрос на автомобили нового бренда велик, а парк, который нужно замещать, очень старый. В крупных компаниях все еще ездят на Mercedes S-класса с пробегом 300-400 тысяч километров и более, отметил Калицев.

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По его словам, автомобили Senat, выпускаемые компанией "СЗПК" на базе бывшего завода Toyota в Шушарах, не обладают полным функционалом немецких премиум-моделей, но имеют более доступную цену - 12 млн рублей против 25-28 млн рублей за Mercedes.

Напомним, что презентация и запуск производства авто новой премиальной марки Senat состоялись в четверг в рамках ПМЭФ.

Ранее на ПМЭФ сообщалось, что АвтоВАЗ выпустит прототипы Azimut с турбомотором до конца года, писала "РГ".