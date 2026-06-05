В России могут внедрить поэтапный допуск к управлению машиной, сообщает Autonews. Рассказываем подробнее.

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Закон о поэтапном допуске водителей

Такая мера прописана в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Официальное подтверждение есть в распоряжении Правительства РФ от 14 мая 2026 года № 1124-р. В документе отдельно указана проработка вопроса о поэтапном допуске к управлению авто. Ответственным исполнителем назначено МВД, доклад в правительство должен быть подготовлен к 2027 году.

Важно понимать, что новые ограничения пока не введены. Сейчас речь идет о проработке возможной системы, а не о готовом запрете для водителей.

Что такое поэтапный допуск

Водитель после получения прав не сразу получает полный доступ ко всем автомобилям и условиям движения. Сначала он может ездить с определенными ограничениями, а после накопления опыта получить расширенные возможности.

Система может учитывать:

стаж;

возраст;

отсутствие нарушений ПДД;

категорию авто;

мощность двигателя и другие факторы.

Главная идея – снизить аварийность среди начинающих водителей. Новички чаще ошибаются на дороге, хуже оценивают скорость и дистанцию, а мощный автомобиль может усиливать эти риски.

Какие ограничения могут предложить

Один из обсуждаемых вариантов – ограничить начинающим водителям доступ к автомобилям мощнее 150 лошадиных сил. Такую идею поддерживает Национальный автомобильный союз.

По мнению представителей автосообщества, водителям со стажем до трех лет не стоит сразу садиться за мощные спортивные авто. Они могут не справиться с управлением, особенно при резком разгоне, перестроениях или движении на высокой скорости. Также эксперты не исключают и другие ограничения. Например, для новичков могут обсуждать запрет на ночные поездки без сопровождения, ограничения на движение по автомагистралям или дополнительные требования к обучению.

Почему закон будет строже для начинающих водителей

Такой водитель формально уже сдал экзамены и получил права, но реального опыта у него все равно мало. На дороге приходится быстро принимать решения, реагировать на других участников движения, учитывать погоду, состояние покрытия, поток, знаки и поведение пешеходов. Мощное авто быстрее разгоняется, требует более точной работы с рулем и педалями, и быстрее приводит к опасной ситуации при ошибке.

Поэтому власти и эксперты рассматривают вариант, при котором доступ к более мощным машинам появится не сразу, а после периода спокойной и безопасной езды.

Когда могут появиться изменения

Ближайший этап – доклад МВД в правительство к 2027 году. После этого станет понятно, какие варианты власти считают реалистичными. В том же плане мероприятий есть еще один важный пункт. К 2028 году предполагается разработка проекта федерального закона о совершенствовании системы допуска водителей к управлению транспортными средствами.

Как это повлияет на рынок авто

Если ограничения для начинающих водителей действительно введут, это может повлиять на спрос на машины мощнее 150 лошадиных сил. Особенно среди молодых покупателей и тех, кто только получил права. Часть водителей может начать выбирать более спокойные авто с меньшей мощностью, чтобы не сталкиваться с ограничениями.

Если покупатель только получил права, ему придется внимательнее смотреть не только на цену и состояние авто, но и на мощность мотора. Кстати, узнать мощность двигателя любого автомобиля или мотоцикла можно бесплатно через «Автокод». Для первого автомобиля также важно понятное управление, исправные тормоза, хорошая обзорность, адекватная стоимость обслуживания и прозрачная история.

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Автор: Мария Подсухина