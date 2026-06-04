Появились фото российского вездехода Visuva за 33 млн рублей

Отечественный вездеход Visuva T8 показали на ПМЭФ. На Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация вездехода Visuva T8, выпускаемого красноярской компанией. Первые изображения автомобиля стоимостью 33 млн рублей сделал корреспондент журнала Motor.

© Motor.ru

Красноярская компания Visuva, основанная в 2023 году, начиналась с того, что инженеры-энтузиасты собрали первый внедорожник для себя. Позже они решили наладить серийное производство. Сейчас в линейке бренда две модели: колёсный внедорожник S2 и гусеничный вездеход T8.

Visuva T8 оснащается полимерными гусеницами шириной 600 мм, которые благодаря низкому давлению на грунт (всего 0,095 кг/см²) позволяют уверенно передвигаться по снегу и болотам. Дорожный просвет составляет 580 мм, ход подвески — от 220 до 280 мм. Кузов выполнен на основе пространственного каркаса. Наружные панели, в зависимости от пожеланий заказчика, могут быть изготовлены из стеклопластика, алюминия или стали.

© Motor

© Motor

© Motor

© Motor

© Motor

© Motor

В машине могут разместиться от 6 до 10 человек; сиденья-диваны раскладываются, превращаясь в кровати. Покупателю доступны две силовые установки: бензиновый мотор Toyota V8 на 280 л.с. и дизель мощностью 204 л.с. Максимальная скорость — 70 км/ч, ёмкость бензобака — 280 литров.

Базовое оснащение включает мультимедиа с Bluetooth, отопитель, разъёмы USB и Type‑C для зарядки, до шести панорамных световых модулей и люк. За доплату доступны холодильник, встроенная рация, бак для воды с краном и система кругового обзора. На крыше предусмотрен экспедиционный багажник.