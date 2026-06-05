Битва за трезубец: Концерн BYD хочет выкупить Maserati

Китайский автоконцерн BYD рассматривает возможность покупки Maserati как часть своей стратегии развития. Ранее представители BYD, включая вице-президента Стеллу Ли, упоминали о планах приобретения крупного автопроизводителя. В Maserati же заявили, что компания не продается.

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По данным Automotive News, покупка итальянского бренда открыла бы для китайского концерна новые перспективы. Это доступ к европейскому премиальному рынку, современным производственным мощностям в ЕС и повышение престижа бренда. Кроме того, Maserati могла бы помочь BYD участвовать в престижных гоночных сериях, таких как "Формула-1" или WEC.

В свою очередь, итальянцы, заключив сделку, получили бы доступ к современным технологиям и значительным инвестициям.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Chery и Nissan начнут совместно производить автомобили в Англии.