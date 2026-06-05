Водители перестали "попадаться" с грязными госномерами

За минувшие три года российские водители стали более тщательно следить за состоянием своих государственных номеров, что подтверждается результатами исследования сервиса bip.ru. Анализ данных 20 млн пользователей платформы показал, что сотрудники полиции стали реже наказывать водителей за грязные регистрационные знаки.

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Данные показывают, львиная доля штрафов приходится на зимний период - с ноября по апрель. Однако за последние три года их количество стабильно снижается. Если в 2023-2024 годах доля таких санкций составляла 2,5%, то в 2025-2025 годах она сократилась до 2,25%, а в 2025-2026 годах - до 1,6%.

Как сообщает Quto.ru, чаще всего водителей привлекают к ответственности Ульяновской области и Москве. В этих регионах доля штрафов за такие нарушения остается высокой: 13% и 10% в 2023-2024 годах, а в 2025-2026 годах снизились до 6% и 5,7% соответственно.

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