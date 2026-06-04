В России назвали стоимость нового премиального седана из Петербурга. На проходящем в северной столице Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась премьера нового премиального автомобиля Senat 900. Предполагается, что новинка будет пользоваться спросом у чиновников, которые ранее ездили на Mercedes-Benz.

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«Мы предлагаем продукт ценой 12 миллионов рублей в полном оснащении», — сообщили директор по развитию продукта Анатолий Калицев.

Уточняется, что приём предварительных заказов на модель уже начался, а производство четырёхдверки налажено на экс-заводе Toyota в Шушарах.