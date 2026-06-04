Chery вместо JLR: индийский проект Tata Avinya переходит на китайскую платформу

Индийская компания Tata Motors перезапустит свой забуксовавший премиальный электромобильный проект Avinya: платформу EMA (Electrified Modular Architecture) от компании JLR (Jaguar Land Rover) в нём заменит платформа свежеиспечённого бренда Freelander, созданного в рамках совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover. Дебютная модель Avinya должна выйти на рынок в 2027 году.

© Колеса.ру

Последний раз о проекте Tata Avinya мы рассказывали в начале прошлого года. Тогда предполагалось, что бренд Avinya будет ориентирован преимущественно на Индию и выпустит не менее пяти электромобилей на платформе EMA, разработанной в Великобритании компанией JLR. Первой моделью должен был стать низкий Sportback (нечто среднее между универсалом и хэтчбеком), его планировалось запустить в производство в 2026 году. Второй моделью в планах значился кроссовер Avinya X (показан на заглавной фотографии), три другие модели — тоже кроссоверы, отличающиеся друг от друга размерами и формой кузова.

На этой неделе выяснилось, что платформа EMA для проекта Tata Avinya оказалась слишком дорогой и не очень гибкой, поэтому руководство Tata Motors решило от неё отказаться в пользу платформы Chery, используемой в проекте Freelander для китайского рынка. У этой платформы пока нет конкретного названия, известно только, что она имеет 800-вольтовую архитектуру и рассчитана как на электрические, так и на plug-in гибридные силовые установки. О замене платформы в проекте Tata Avinya вчера сообщили Reuters и Autocar India со ссылкой на собственные источники.

Платформа Chery пока воспринимается руководителями проекта Tata Avinya как временное решение, позволяющее ускорить запуск первой модели. На данный момент запланированы всего две модели Avinya на платформе Freelander, первым в 2027 году выйдет вышеупомянутый кроссовер Avinya X, переделанный под китайскую «тележку», за ним ориентировочно в 2029 году последует более крупный трёхрядный кроссовер. Avinya Sportback пока отложен в долгий ящик.

Если первые две модели Avinya на платформе Chery будут успешно запущены, то Tata Motors, возможно, рассмотрит возможность продолжения технологического сотрудничества с Chery на индийском рынке. Такая осторожность вполне оправдана с учётом очень большой разницы между бизнес-культурами Китая и Индии — возможно, культурные различия просто не позволят создать эффективное и слаженное партнёрство.

Avinya теперь позиционируется как глобальный электромобильный бренд с возможностью с расширения модельного ряда в сторону гибридов. Производиться электромобили Avinya будут на новом заводе Tata в индийском Панапаккаме, но конкретно Avinya X будет приходить сюда в виде машинокомплектов из Китая, то есть первое время будет только крупноузловая сборка. Сейчас мощность завода в Панапаккаме составляет 30 000 машин в год, но она может быть увеличена до 250 000 машин в год. Видимо, это случится в том случае, если Avinya сможет как следует раскрутиться на глобальном рынке.

Между тем компания Jaguar Land Rover хочет сотрудничать не только с Chery и сейчас прорабатывает варианты долгосрочного партнёрства с корпорацией Stellantis с целью совместной разработки новых моделей для США.