Безопасность на российских дорогах будет обеспечивать искусственный интеллект. Нейросети займутся анализом движения транспорта, оценят состояние трассы и исходя из этих данных спрогнозируют вероятность аварий. О разработке специального модуля Михаилу Мишустину рассказал глава Росавтодора Роман Новиков.

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Благодаря такому цифровому контролю в прошлом году смертность на дорогах снизилась на 5%. Речь шла и о строительстве дорог - планируется ввести свыше 180 километров федеральных автомагистралей. Ключевым объектом остается трасса "Россия", которая уже в этом году от Екатеринбурга дойдет до Тюмени.

Отдельное внимание - новым регионам. Масштабные работы ведут на объездной дороге Мариуполя, строят четырехполосную трассу от Симферополя до Джанкоя.