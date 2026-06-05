Гибридный суперкар Audi Nuvolari пришел на смену Audi R8

Новый флагман спортивной линейки Audi назван в честь легендарного итальянского гонщика Тацио Нуволари: в 1938 и 1939 годах он выступал за команду Auto Union и принёс ей три победы в Гран-при. В основе Audi Nuvolari лежит платформа от Lamborghini Temerario, но кузов у немецкого суперкара свой, разработанный под руководством нынешнего главного дизайнера Audi итальянца Массимо Фрасчеллы.

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Среднемоторный суперкар Audi R8 просуществовал в двух поколениях с 2006 по 2024 год. Первое поколение делило платформу с Lamborghini Gallardo, второе — с Lamborghini Huracan, ну а новый суперкар предсказуемо оказался производной от Lamborghini Temerario. Имя Nuvolari для нового суперкара Audi стало сюрпризом, хотя само по себе оно не новое — Audi уже использовала его для концепта переднемоторного купе образца 2003 года. Почему Nuvolari, а не R8? Потому что новая модель предлагает гораздо более высокий уровень производительности по сравнению с двумя поколениями R8, другое имя должно подчеркнуть дистанцию между ними и новым суперкаром.

Несущий каркас кузова Audi Nuvolari выполнен из алюминиевого сплава, а большинство наружных панелей — углепластиковые. В корму интегрирован активный спойлер, способный создавать более 400 кг прижимной нагрузки. Интерьер выполнен в минималистичном стиле и совсем не похож на интерьер Lamborghini Temerario: у Audi свои руль, экраны (приборный и мультимедийный) и лёгкие кресла на углепластиковых каркасах. В отделке много замши и полированного алюминия.

Plug-in гибридная силовая установка устроена так же, как у Temerario. Перед задней осью установлен 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 (800 л.с., 730 Нм), способный крутиться до 10 000 об/мин. Вся мощность от него передаётся на задние колёса через 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Тяговых электромоторов у суперкара три: один размещён между двигателем V8 и коробкой передач, а два других находятся спереди и вращают передние колёса, обеспечивая полный привод. Все три электромотора — с осевым магнитным потоком, каждый выдаёт до 150 л.с. Тяговая литий-ионная батарея ёмкостью 7,3 кВт·ч (у Temerario — 3,8 кВт·ч) расположена в центральном тоннеле.

Максимальная совокупная мощность силовой установки Audi Nuvolari — 1001 л.с. (у Temerario — 920 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с (у Temerario — 2,7 с), максимальная скорость — более 350 км/ч (у Temerario — 343 км/ч). У силовой установки есть три основных режима с точки зрения расходования энергии: тихоходный E-Hybrid без включения ДВС, Balanced (сбалансированный), Dynamic (динамичный) и Dynamic+ (максимальная отдача). У антипробуксовочной системы есть несколько степеней чувствительности вплоть до полного отключения.

Настройки адаптивной подвески у Audi Nuvolari свои, не такие, как у Lamborghini Temerario, а карбон-керамические тормоза крупнее, чем у «итальянца»: в передних колёсах установлены 420-миллиметровые тормозные диски с 10-поршневыми фиксированными суппортами, в задних — 410-миллиметровые диски с 4-поршневыми суппортами. Шины — Bridgestone Potenza Sport размерности 255/35 ZR 20 спереди и 325/30 ZR 21 сзади.

Audi Nuvolari будет выпущен тиражом 499 экземпляров, поставки клиентам начнутся в первой половине 2027 года. Цена пока не объявлена. Скорее всего, она превысит 500 000 евро.