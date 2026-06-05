Chery использует завод Nissan в Сандерленде для выпуска своих авто

Chery использует завод Nissan в Сандерленде для выпуска своих автомобилей.

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Потери японского концерна Nissan уже второй год подряд серьезно давят на финансы, и спасением, похоже, может стать сотрудничество с китайской компанией Chery. Речь идет о том, чтобы использовать одну из незагруженных сборочных линий на заводе в Великобритании для выпуска автомобилей из КНР. Какие именно модели Chery (например, Omoda или Jaecoo) будут собирать на британской площадке, пока держится в секрете, хотя именно эти суббренды кроссоверный гигант активно толкает на европейский рынок.

Новый конвейер, по планам, должен заработать на полную мощность только через пару лет – в 2027-м. Причем глава Nissan Айвен Эспиноза уже назвал партнерство с Chery одним из главных кирпичиков в фундаменте структурных реформ компании. Дело в том, что, пытаясь сократить издержки, японцы уже перевели сборку всех своих моделей (Leaf, Juke и Qashqai) на единую линию в Сандерленде. Раньше их делали на разных потоках, и теперь вторая линия банально простаивает.

Вот ее-то и хотят передать китайцам. Решение, прямо скажем, нестандартное, но, судя по убыткам Nissan, вполне логичное – лучше сдавать конвейер, чем окончательно потерять завод.