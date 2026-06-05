Caur и Dongfeng показали перспективные новинки

iCaur и Dongfeng показали перспективные новинки.

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Марка iCaur концерна Chery прогревает российский рынок перед дебютом большого гибридного кроссовера V27. В Пекине же звездой был концепт Robox, предваряющий запуск новой линейки. В нем необычно сочетаются однообъемный кузов, внедорожные аксессуары и выдвижное антикрыло на пятой двери.

Для будущих товарных машин декларируют поддержку зарядки мощностью до 1 МВт, применение обычных и твердотельных тяговых аккумуляторов, до четырех электромоторов и управление вектором тяги.

Dongfeng выкатил концептуальный внедорожник EQ-Reborn. Название отсылает к военному грузовику EQ240 из 70‑х, первой модели концерна. Конкретики о машине нет, очевидно, что в случае встречи с конвейером она окажется гибридной или электрической. Дизайн не поражает на фоне иных премьер Пекина.