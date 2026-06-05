Как краш-тесты RuNCAP скажутся на цене полисов ОСАГО и каско

В России, как ранее уже рассказывала "РГ", планируют перезапустить национальный рейтинг безопасности автомобилей RuNCAP.

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Методика краш-тестов будет приближена к европейской EuroNCAP, что позволит продвигать на рынке самые безопасные машины. Однако вопрос о преференциях для автомобилей с максимальным количеством баллов остается открытым.

Заместитель генерального директора СК "Двадцать первый век" Дмитрий Смирнов , рассказал "Автовзгляду", что страховые компании будут использовать данные RuNCAP в своей работе, но не напрямую. По его словам, исследования помогут снизить убыточность по рискам жизни и здоровья, но не повлияют на тарифы ОСАГО.

Что касается каско, то здесь оценка рисков строится на статистике убыточности. Однако для новых марок, особенно китайских брендов, у страховщиков пока нет статистики. Благодаря данным краш-тестов автомобиль с низким рейтингом может получить повышенный тариф, а авто с высоким рейтингом - более привлекательную стоимость.

В свою очередь вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов добавил, что его компания также будет учитывать рейтинг RuNCAP при расчете стоимости полиса. По его словам, у владельца автомобиля с высоким рейтингом меньше риск причинить серьезный вред жизни и здоровью, что влияет на стоимость страхования от несчастных случаев.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что выплаты по ОСАГО впервые за долгие годы превысили 100 процентов.