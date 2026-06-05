Автомобили JAC теряют при перепродаже до 1 миллиона рублей

Потеря стоимости пикапа JAC T8 на вторичном рынке достигает 1 млн рублей. Китайские автомобили JAC через два-три года эксплуатации теряют в цене от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни», изучив цены на подержанные машины 2023–2024 годов выпуска с пробегом около 50–60 тысяч километров.

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Хуже всего перепродажу переживает среднеразмерный пикап JAC T8. На вторичном рынке его можно купить от 2 миллионов рублей, потеря составляет около 1 миллиона рублей. Близкие показатели у лифтбека JAC J7 (перепродажная цена — 1,18–1,65 млн, потеря — 800 тыс.) и пикапа JAC T9 (бензиновые версии 2024 года стоят от 2,7 млн, потеря — 788 тыс.).

Кроссовер JAC JS6 за несколько лет дешевеет примерно на 730 тысяч рублей, пикап JAC T8 Pro — на 650 тысяч, а «паркетник» JAC JS3 — на 640 тысяч рублей.

Аналитики «Сравни» отмечают, что падение цены зависит от модели, типа кузова и популярности на рынке, но в среднем потеря стоимости остаётся заметной. Кроссоверы выглядят устойчивее, а пикапы и лифтбеки дешевеют сильнее из-за слабого спроса на вторичке.