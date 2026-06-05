Россия должна выйти на выпуск 2,5 млн автомобилей в год к 2035 году

Россия должна выйти на выпуск 2,5 млн автомобилей в год с долей отечественной техники на рынке 80% к 2035 году, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов на сессии Петербургского международного экономического форума.

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"Безусловно мы отталкиваемся, с точки зрения промышленности, от объемов производства и рассчитываем к 2035 году, в соответствии с этим вариантом стратегии, выйти на выпуск 2,5 млн автомобилей в год. Мы, на самом деле, много дискутировали, разные варианты с коллегами оценивали - сейчас мы в целевом сценарии обозначаем себе такую цель. И параллельно, вместе с этим, предполагаем увеличить долю отечественной техники на рынке до 80%", - сказал он.

По его словам, особый акцент будет сделан на унификации компонентной базы.

Среди других приоритетных задач по автокомпонентам - увеличение инвестиций в НИОКР и обеспечение предложения, которое закрыло бы потребности всех российских автопроизводителей с учетом их обязательств по углублению локализации. Для этого будут структурированы подходы к предоставлению мер господдержки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.