В Уфе начали тестировать роботов-уборщиков
В Уфе сегодня тестируют роботов-уборщиков, которые со временем могут заменить человеческий труд.
Как рассказали в мэрии, пока использование роботов для уборки улиц - лишь эксперимент, в ходе которого проанализируют результативность, экономическую обоснованность и гибкость автономных систем в условиях городской инфраструктуры.
"Если пилотный проект роботизированной уборки пройдет успешно, Уфа может войти в число первых российских городов, где автономные системы станут привычным элементом городской инфраструктуры. Роботы не болеют, не нуждаются в отдыхе и обучении. Освободившиеся средства можно будет направить на благоустройство парков, развитие транспорта и другое", - отметили в администрации.