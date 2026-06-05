В Уфе начали тестировать роботов-уборщиков

В Уфе сегодня тестируют роботов-уборщиков, которые со временем могут заменить человеческий труд.

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Как рассказали в мэрии, пока использование роботов для уборки улиц - лишь эксперимент, в ходе которого проанализируют результативность, экономическую обоснованность и гибкость автономных систем в условиях городской инфраструктуры.