В России инспекторы ГАИ начнут проверять наклейки на машинах

Инспекторы ГАИ начнут проверять наклейки на машинах россиян. В Госдуме выступили с инициативой появления новых обязанностей у гаишников. В частности, по мнению главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, сотрудники ведомства должны проверять автомобили со знаками «Инвалид» на стекле на наличие соответствующих льгот.

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Политик отметил, что мера нужна для усиления борьбы с нелегальным использованием этого знака. По его словам, сегодня купить наклейку можно нелегально, а само её наличие позволяет пользоваться выделенными для граждан с ограниченными возможностями машиноместами на парковках.

При этом сегодня сотрудники Госавтоинспекции не обязаны проверять наличие автомобилей со знаком «Инвалид» в базах данных, так что нередко нарушители остаются безнаказанными.

«Мы настаиваем на том, чтобы были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, для того чтобы сотрудники дорожной полиции все-таки обязаны были проверить, если он видит визуально знак, а имеет ли право этот автомобиль здесь находиться, а действительно ли этот знак используется легально, для того, чтобы сразу можно было привлекать к ответственности», — подчеркнул Нилов.

Депутат пояснил, что на подобных проверках зачастую настаивают сами инвалиды, так как нередко не могут припарковаться.