АвтоВАЗ начнет ставить на машины SKM больше деталей из России

АвтоВАЗ начнёт ставить на машины своего нового бренда больше российских деталей. Российский производитель намерен принять окончательное решение относительно углубления локализации на коммерческих автомобилях SKM до конца 2026 года, исходя из объёма продаж и ситуации на рынке. Об этом сообщил вице-президент компании Дмитрий Костромин.

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«Это "пилот", мы смотрим, как встретили продукт. Пока скромно скажу - неплохо воспринялся, и предзаказы продолжают поступать. Дальнейшие решения по углублению локализации будем принимать по итогам, наверное, текущего года», — отметил топ-менеджер.

По его словам, сегодня ни одна модель бренда, в том числе минивэн M7, не проходят по уровню использования российских комплектующих для включения в список автомобилей такси. Однако в перспективе ситуация может измениться, считает Костромин.

Сегодня модель, которая предложена покупателям в кузовах пассажирский вэн и цельнометаллический фургон, является единственной моделью, которую собирают серийно на дочернем предприятии «ВИС-Авто». В будущем также планируется наладить выпуск модели М9 на мощностях нижегородского предприятия «Промтех» и в Тольятти.

Ожидается, что до конца 2026 года с конвейеров сойдёт несколько тысяч машин SKM.