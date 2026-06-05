Министр финансов протестировал Lada Azimut

В день пленарной сессии ПМЭФ министр финансов РФ Антон Силуанов традиционно тестирует новый автомобиль Lada. На полях форума президент АвтоВАЗа Максим Соколов представил ему кроссовер Lada Azimut. Силуанов не только ознакомился с новинкой, но и проверил ее в действии, проехав на машине от аэропорта Пулково до площадки форума.

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Напомним, что АвтоВАЗ в рамках Петербургского международного экономического форума представил масштабную экспозицию, приуроченную к 60-летию компании.

Главными новинками компании на ПМЭФ стали очень серьезно модернизированная Lada Niva Legend, а также Lada Azimut, Lada Iskra TMS и Lada Vesta TCR.

Серийное производство Lada Azimut начнется в третьем квартале текущего года, а продажи стартуют в четвертом. Кроме того, до конца года будут изготовлены прототипы с турбированным мотором, что обещает еще больше мощности и динамики.