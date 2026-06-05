Дилеры в РФ начали чаще продавать авто с пробегом со скидками

С начала года на вторичном авторынке России происходят значительные изменения. Количество частных продавцов заметно сократилось, в то время как доля дилеров, предлагающих подержанные машины с дисконтом, растет. По данным "Авто.ру Бизнес", скидки достигают 13-16%.

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За первые пять месяцев 2026 года число предложений от дилеров увеличилось на 35%, а размер средней скидки составил 4,5%.

Более половины предложений от частных продавцов на вторичном рынке составляют автомобили старше 10 лет. Их медианная стоимость составляет 2,27 млн рублей. Однако в автосалонах такие же машины можно приобрести на 6-10% дешевле благодаря акциям и специальным предложениям. Покупатели могут воспользоваться трейд-ином, страховкой или кредитом.

Наибольшие скидки на автомобили с пробегом предлагаются дилерами в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - до 6%. В Южном округе скидка составляет 3,5%, в Уральском и Приволжском федеральных округах - 3%. Это позволяет жителям этих регионов приобрести автомобили по более выгодным ценам.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи новых машин в РФ увеличились на 20,5%.