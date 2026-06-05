FAW начал прием заявок на гибридный лифтбек Joyee 08.

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Концерн FAW запустил сбор предзаказов на свой свежий новинку – флагманский лифтбек Joyee 08. Как уточнили в пресс-службе компании, эта модель стала первой самостоятельной разработкой бренда электрокаров Joyee. Еще в прошлом году автомобиль показывали на Шанхайском автосалоне, а теперь его готовятся выводить на международные рынки. Интересный факт: на создание машины ушло целых три года.

По габаритам Joyee 08 – 4 920 мм в длину, 1 920 в ширину и 1 475 в высоту. Колесная база составляет 2 900 мм. Багажник у лифтбека немаленький – целых 618 литров.

По габаритам Joyee 08 – 4 920 мм в длину, 1 920 в ширину и 1 475 в высоту. Колесная база составляет 2 900 мм. Багажник у лифтбека немаленький – целых 618 литров.

Выбирать покупателям придется между двумя типами силовых установок. Гибридная версия обещает проехать без подзарядки 565 км, а вот чисто электрическая модификация – уже 650 км.

За мультимедиа и работу ассистентов водителя отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8295P, дополненный двумя модулями NPU. Систему помощников вождения, кстати, разрабатывали на базе платформы Huawei. Вдобавок лифтбек оснастили лидаром, а двери сделали безрамочными с электроприводом закрывания.

Инженеры уделили внимание и безопасности. Кузовная силовая конструкция состоит из девяти поперечных и девяти продольных элементов – в основном из высокопрочной стали. В салоне установлены 9 подушек безопасности, а сама батарея получила усиленную защиту.

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