На «АвтоВАЗе» раскрыли музыкальные вкусы рабочих

Рывок в производстве немыслим без цифровых решений и автоматизации процессов, заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АвтоВАЗ» Сергей Громак. Он поделился необычным фактом о беспилотных технологиях завода в ходе сессии «Отечественный автопром: в преддверии нового рывка», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По словам эксперта, в настоящее время предприятие активно использует беспилотные системы именно в производстве. В различных процессах задействована 1721 единица автономного напольного транспорта. Такие тележки перемещаются без водителя, доставляя необходимые детали со склада прямо сотрудникам на сборочную линию.

Любопытной деталью стала музыкальная настройка беспилотников: каждая бригада запрограммировала их на воспроизведение любимых композиций. На одном участке можно услышать рок, например Highway to Hell группы AC/DC, а на другом — вечную классику. Например, «Времена года» Антонио Вивальди.

«Это инженеры и рабочие так развлекаются, зависит от вкусов бригады. Это классно! Абсолютно безопасная техника, сам пробовал. Едет тележка, становишься перед ней — она недовольно пищит, но останавливается. Приезжайте, посмотрите, это действительно интересно», — заявил топ-менеджер и напомнил о программе промышленного туризма, действующей на предприятии с 2023 года.

Помимо логистических инноваций, на заводе активно растет парк сварочных манипуляторов. Сейчас в цехах трудятся 1607 промышленных роботов. Уровень автоматизации сварочных операций при выпуске модели LADA Granta достиг 86 процентов. По словам Громака, это соответствует лучшим мировым стандартам.

Ранее генеральный директор АО «Московский автомобильный завод "Москвич"» Елена Фролова заявила, что присутствие на российском рынке большого количества китайских автомобильных брендов — скорее позитивный фактор для отечественной автопромышленности.