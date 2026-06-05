Выпуск Senat составит десятки тысяч штук с 2027 года

Производство автомобилей бренда Senat, как ожидается, составит несколько тысяч единиц в 2026 году, при этом с 2027 года будут выпускаться десятки тысяч. Об этом в интервью "Вестям" на полях ПМЭФ заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

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"Мы надеемся, что в этом году несколько тысяч уже сможем выпустить этих автомобилей. Сейчас идет работа вся над получением всех необходимых документов. Ну, а со следующего года это будут десятки тысяч авто разных модификаций. <…> Вся линейка пока еще до конца не определена. Мы еще обсуждаем", - сказал он.

Алиханов отмети, что по развитию площадки есть разные предложения, в том числе полностью разрабатывать платформу для выпускаемых на заводе автомобилей в России.

Ранее производство автомобилей Senat стартовало на бывшей площадке Toyota в Шушарах. Первой моделью стал седан Senat 900. При этом на ПМЭФ также представлена и вторая модель - Senat 1000.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.