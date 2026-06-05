Универсал Lynk & Co 07GT готовится к премьере

Как и родственный седан, «сарай» предложат с гибридной силовой установкой. При этом, по предварительным данным, у пятидверки будет полноприводная версия.

© Колеса.ру

Универсал Lynk & Co 07GT анонсировали еще в начале весны. В мае в каталоге Минпрома КНР появился сертификат новинки, в том же месяце сама марка выложила первые изображения модели без камуфляжа. Теперь опубликованы дополнительные фирменные фото. Универсал сделан на базе гибридного седана Lynk & Co 07, который дебютировал в 2024-м. В прошлом году четырехдверку освежили – в частности, она получила автопилот с лидаром над лобовым стеклом, плюс модернизировали технику. Напомним также, что изначально бренд Lynk & Co был совместным проектом Geely и Volvo, но ныне это суббренд Джили.

Пятидверная модификация сразу разрабатывалась с лидаром. Оптику универсал унаследовал от седана. Бамперы у Lynk & Co 07GT – оригинальные. На крыше установлены рейлинги, на багажной двери есть крупный спойлер. Вдобавок предусмотрены карбоновые детали. Кроме того, «сарай» получил полускрытые ручки дверей, тогда как у седана они выдвижные. Сами двери – наверняка безрамочные, как и у родственника.

Длина Lynk & Co 07GT в зависимости от исполнения составляет 4846 или 4866 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1485 мм. Для сравнения, длина седана Lynk & Co 07 – 4835 или те же 4866 мм, высота – 1480 мм. Ширина и колесная база (2843 мм) у машин совпадают. Объем багажника универсала еще не раскрыт. Показатель седана – 450 литров.

Интерьер пятидверки пока не продемонстрировали. Вероятно, внутри новая версия повторила седан, то есть в салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы.

Универсал Lynk & Co 07GT тоже представляет собой подзаряжаемый гибрид. Фирменная система EM-P включает бензиновую турбочетверку 1.5 (163 л.с.). Об электрической составляющей данных пока нет, при этом китайские СМИ пишут, что универсал предложат с полным приводом. Седан Lynk & Co 07 сейчас представлен только в переднеприводном исполнении, у него тот же турбомотор 1.5, 245-сильный электродвигатель и батарея емкостью 18,4 или 28,3 кВт*ч. Суммарная отдача – 408 л.с. Только на электротяге гибридный седан проедет 126 или 200 км по циклу CLTC.

В продаже универсал Lynk & Co 07GT ждут в третьем квартале. Седан без учета акций сегодня стоит от 155 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу.