У нижегородца арестовали дорогую иномарку из-за штрафов

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Приставы арестовали дорогую иномарку жителя Нижегородской области из-за неоплаченных штрафов на 74 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.

Мужчина нарушал правила дорожного движения на BMW X5. Выяснилось, что водитель не оплатил 81 штраф на сумму 74 тысячи рублей. Было возбуждено исполнительное производство.

Судебным приставом вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника в кредитных организациях, — уточнили в ФССП.

Кроме того, нижегородцу запретили регистрационные действия в отношении автомобиля. Сотрудники ГАИ остановили мужчину для проверки документов, опознали автомобиль и вызвали приставов. Машина была арестована.

Сразу после этого нарушитель погасил всю задолженность по неоплаченным штрафам и выплатил исполнительский сбор на 158 000 рублей. Ограничения с транспорта были сняты.

Ранее мы сообщали о том, что водители заплатят миллиард рублей за нарушения ПДД в Нижегородской области.

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