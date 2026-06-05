Топ-менеджер АвтоВАЗа оговорился, рассказывая об опциях Lada Azimut

Пресс-служба АвтоВАЗа прояснила ситуацию с заявлением вице-президента компании Сергея Громака о новом кроссовере Lada Azimut, которое он сделал на полях ПМЭФ-2026.

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Громак рассказал журналистам об уникальном обогреве межбоковых зеркал, которого нет ни в России, ни за рубежом. Однако позже представители автопроизводителя уточнили: менеджер случайно оговорился. На самом деле речь шла о подогреве боковых стекол передних дверей - опции, недоступной ранее на российском рынке.

Пресс-служба подтвердила, что обогрев зеркал в Lada Azimut будет реализован. Автомобиль представили на форуме в новом синем цвете под названием "Серенада". Серийное производство запланировано на третий квартал текущего года, а продажи начнутся в четвертом.

Покупателям предложат три силовых агрегата. В линейку войдут бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 120 л.с., 1,8-литровый мотор на 132 л.с. Кроме того, до конца года будут собраны прототипы с турбомотором.

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