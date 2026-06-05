В РФ планируют запустить производство 10 моделей гибридных автомобилей

Российские автопроизводители планируют запустить производство почти десятка гибридных моделей в ближайшие годы, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Сейчас, например, в Липецкой области у нас уже стоят на конвейере несколько актуальных гибридных моделей. И на горизонте пары лет другие игроки отрасли запустят производство еще почти десятка гибридных моделей", - сказал он.

Каримов указал, что "это маркер того, что отрасль готова двигаться в направлении инноваций".

Конкретные компании и подробности замминистра не назвал, отметив, что предприятия озвучат их сами по готовности.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.