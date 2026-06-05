На продажу выставили 10-летний внедорожник Toyota Sequoia

На одном из классифайдов появилось объявление о продаже крупного японского вездехода Sequoia 2016 года выпуска в комплектации Limited. Автомобиль оборудован производительным двигателем и имеет относительно небольшой пробег, а находится он в белорусском Гомеле, пишет портал 110km.ru.

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Под капотом модели установлен 5,7-литровый двигатель на 381 л. с., работающий в связке с автоматической коробкой передач, привод — задний. Пробег автомобиля составляет 191 159 км, при этом отдельно подчёркивается, что на территории России машина не эксплуатировалась, то есть не подвергалась воздействию агрессивной дорожной химии.

Продавец намерен выручить за подержанный Toyota Sequoia 13 млн рублей, а оплатить машину можно наличными и картой, также рассматриваются российские рубли.

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