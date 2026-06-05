В Минпромторге рассказали о планах по выпуску дорогих седанов Senat

В Минпромторге РФ рассказали о планах по выпуску дорогих седанов Senat. До конца 2026 года с конвейеров бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге сойдёт несколько тысяч роскошных седанов под индексом 900, премьера которых состоялась на ПМЭФ в начале июня. При этом министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил, что уже в будущем году объём производства планируется нарастить кратно.

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«Мы надеемся, что в этом году несколько тысяч уже сможем выпустить этих автомобилей. Сейчас идет работа вся над получением всех необходимых документов. Ну, а со следующего года это будут десятки тысяч авто разных модификаций. Вся линейка пока ещё до конца не определена. Мы ещё обсуждаем», — отметил глава Минпромторга.

По его словам, на данный момент есть ряд предложений по дальнейшему развитию сборочной площадки в северной столице. В том числе разработка абсолютно новой архитектуры для собираемых на предприятии машин.

Цены на Senat 900, напомним, составят 12 млн рублей. Производитель отмечает, что в корпоративных парках модель сможет заменить устаревшие Mercedes-Benz.

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