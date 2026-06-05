В России начали продавать новый отечественный электромобиль

У российских дилеров появился новый отечественный электромобиль «Сова 25». Первые машины сошли с конвейера завода в Елабуге и уже поступили к дилерам, сообщает проект «Авто Mail».

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«В рамках доставки «последней мили» в линейке коммерческих машин, которые мы запустили, у нас есть небольшая машина — цельнометаллический фургон в масштабе Lada Largus. Она на 4 см длиннее и на 12 см уже», — рассказал проекту Авто Mail представитель компании «Сова».

Полезный объем «Совы 25» составляет 5,2 кубометра, а длина грузового отсека — 2630 мм, что позволяет перевозить длинномеры. Благодаря отсутствию бензинового двигателя инженерам удалось разместить водителя ближе к капоту и увеличить грузовое пространство, сообщает портал.

Электромобиль оснащен двигателем мощностью 82 л.с., запас хода составляет 200 км, а максимальная скорость не превышает 90 км/ч. Управлять «Совой 25» можно с обычными водительскими правами категории «B».

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