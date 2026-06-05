«Автодор» начнет звонить уставшим водителям

«Автодор» сообщил о планах начать звонить уставшим водителям. Вячеслав Петушенко, председатель правления госкомпании «Автодор», которая является оператором практически всех платных дорог на территории России, сообщил о разработке системы контроля поведения и оповещения автомобилистов, которые начинают засыпать или просто давно не останавливались.

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«Конечно, есть у нас и задумки, которые нужно сделать, потому что дорога комфортная, человек от монотонности может уставать, поэтому сейчас разрабатываем систему контроля за поведением водителя», — сообщил он.

Так, если машина долго не останавливалась в пути и сидящий за рулём человек долго не отдыхал, либо автомобиль начинает «вилять» по дороге, водителю поступит напоминание о необходимости перерыва.

Сам способ рассылки на данный момент не утверждён. Это может быть выведенное на информационное табло сообщение, смс или звонок.