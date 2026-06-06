Алиханов: автомобили производства РФ наращивают долю на внутреннем рынке

Российские автомобили продолжают наращивать долю на внутреннем рынке и параллельно укрепляют тенденцию к его восстановлению.

Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"За счет того, что автопроизводители оперативно расширяют свои модельные ряды, автомобили российского производства продолжают наращивать долю на внутреннем рынке, параллельно укрепляя тенденцию к его восстановлению", - сказал он.

Например, в апреле доля российской автотехники достигла уже 67%, что на 11 процентных пунктов больше, чем в апреле 2025 года. При этом продажи отечественных авто выросли на треть, отметил министр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.