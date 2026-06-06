В Москве водители начали получать номерные знаки с новым кодом региона

В Москве начали появляться автомобили с номерными знаками с новым кодом региона - 997. Об этом сообщила Газета.Ru.

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Машину марки Mazda с новым номером серии заметили на проспекте Андропова на юге города возле парка «Коломенское».

Ранее добавили два новых кода для подмосковных автомобилистов. До этого в Подмосковье выдавали номера с кодом региона 790, а теперь - 250 и 550.

Напомним, с января прошлого года стало обязательным наличие флага на автомобильных номерах. Исключения действуют для автомобилистов, получивших номерные знаки до вступления в силу изменений об обязательном наличии на них российского триколора.