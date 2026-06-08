Lamborghini выпустила аромат за 41 тыс. рублей

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini представил сразу три новинки, которые доступны для заказа. Главной из них стал аромат под названием „Запах итальянского быка“ стоимостью 41 тысяча рублей. Парфюм, вдохновленный ДНК бренда, предлагает ощутить дух легендарных автомобилей.

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Помимо аромата, компания выпустила новый суперкар Revuelto, который сменил Aventador. Эта модель оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей мощный бензиновый мотор с электродвигателями. Новинка поступит в серийное производство уже в ближайшие месяцы, а её первые заказы принимаются сейчас.

Также Lamborghini показала лимитированную версию внедорожника Urus в стилистике, которая приурочена к знаменитому автодрому. Тираж нового издания строго ограничен, и все экземпляры уже распроданы. Компания продолжает расширять линейку уникальных предложений для своих поклонников.