Японцы нашли способ сократить пробки на 30% без строительства новых дорог

Японские инженеры предложили нестандартный подход к борьбе с пробками, который не требует строительства новых дорог. Вместо расширения магистралей они сосредоточились на оптимизации перекрестков через внедрение интеллектуальных светофоров, что может стать примером для других стран.

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Суть решения заключается в использовании датчиков и искусственного интеллекта, которые анализируют потоки в реальном времени. Это позволяет светофорам подстраивать режим работы под текущие условия, уменьшая время простоя. Первые испытания продемонстрировали снижение заторов на 30%.

Такая система обходится дешевле строительства новых трасс и может быть внедрена в уже сложившейся городской инфраструктуре. Япония планирует масштабировать опыт на проблемные участки Токио и Осаки.