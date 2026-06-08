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Японцы нашли способ сократить пробки на 30% без строительства новых дорог

Моя Москва.онлайн

Японские инженеры предложили нестандартный подход к борьбе с пробками, который не требует строительства новых дорог. Вместо расширения магистралей они сосредоточились на оптимизации перекрестков через внедрение интеллектуальных светофоров, что может стать примером для других стран.

Японцы нашли способ сократить пробки на 30% без строительства новых дорог
© соцсети

Суть решения заключается в использовании датчиков и искусственного интеллекта, которые анализируют потоки в реальном времени. Это позволяет светофорам подстраивать режим работы под текущие условия, уменьшая время простоя. Первые испытания продемонстрировали снижение заторов на 30%.

Такая система обходится дешевле строительства новых трасс и может быть внедрена в уже сложившейся городской инфраструктуре. Япония планирует масштабировать опыт на проблемные участки Токио и Осаки.