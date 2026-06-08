Porsche создала машину для молдавских виноделов: что в ней особенного?

Porsche представил 911 GT3 Touring «Древо Жизни» к 15-летию Porsche Moldova.

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Porsche выпустил эксклюзивный 911 GT3 Touring в единственном экземпляре, приурочив новинку к 15-летию своего молдавского представительства. Созданный по спецзаказу автомобиль посвящён местным винодельческим традициям и национальной символике.

Модель получила имя «Дерево Жизни» – это не просто название, а прямая отсылка к культурному наследию Молдовы. Символ олицетворяет происхождение, преемственность поколений и баланс между уважением к прошлому и движением вперёд. Гендиректор Porsche в Центральной и Восточной Европе Михаэль Кирш отметил, что для компании было честью получить такой заказ, и выразил уверенность: автомобиль способен вдохновить поклонников бренда по всему миру, показывая, чего можно достичь, когда личное видение встречается с индивидуальным подходом Porsche.

Дизайн кузова – отдельная история. Машина покрыта сложным градиентом: спереди фирменный Viola Purple Metallic, ближе к корме переходящий в Chromaflair Magic Magenta. Переход плавный, он затрагивает даже колёса. Такая палитра, по задумке авторов, символизирует разные этапы созревания винограда. Настоящая же изюминка – ручная роспись «Дерева Жизни» на крыше и капоте. Выполненная в оттенке Neodyme Porsche Gold и нанесённая поверх градиента, она потребовала около 400 часов кропотливой работы. Внутри тоже всё продумано: отделка выдержана в винных тонах, а элементы декора обыгрывают национальные молдавские орнаменты.

Техническая начинка осталась классической для GT3 Touring: атмосферный 4,0-литровый шестицилиндровый двигатель, выдающий чуть более 500 лошадиных сил при 8400 об/мин.

Заказчиком выступило одно из крупнейших винодельческих предприятий страны, которое к тому же регулярно проводит автомобильные мероприятия. Речь идёт о замке Castel Mimi в селе Бульбоака недалеко от Анений-Ной. Это историческое здание, построенное ещё в 1893 году последним губернатором Бессарабии Константином Мими, сегодня называют «Молдавским Версалем». Сейчас там располагается туристический комплекс с рестораном, винным SPA и собственным производством. Замок входит в топ-15 самых красивых виноделен мира, а его виноградники занимают более 10 гектаров. В ассортименте – как классические вина из местных и международных сортов, так и редкие исторические винтажи.

Молдова и сама по себе – признанный игрок на винном рынке, регулярно попадающий в мировые топы. Летом 2025 года страна впервые принимала конгресс Всемирной организации по виноградарству и виноделию (OIV). По данным «РБК Вино», за 2025 год местные производители выпустили 17,9 млн дал вина – на 53% больше, чем в предыдущем. Особенно впечатляет динамика по игристым: их производство подскочило на 122%, до 2,2 млн дал. Выпуск тихих вин вырос на 31% – до 12,3 млн дал.

О необычных коллаборациях автопроизводителей «За рулем» ранее рассказывал.