Renault 5 стал хитом и начал отбирать покупателей у нового Clio

Компания Renault столкнулась с неожиданной проблемой: запуск электрического хэтчбека R5 начал негативно влиять на продажи более традиционной модели Clio. Представители французского бренда признают, что новый электромобиль по сути оттягивает на себя часть аудитории бензинового собрата. Несмотря на то что Clio остаётся лидером продаж в своей категории, доля R5 в общем объёме реализации модельного ряда неуклонно растёт. Старт продаж R5 состоялся в сентябре 2024 года, и уже к декабрю его доля составила 18,6 процента, а к январю 2025-го достигла почти 20 процентов, что вдвое выше показателей седана Megane, например.

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Renault планирует изменить текущую ситуацию с помощью рестайлинга Clio, который запланирован на лето 2025 года. Ожидается, что обновлённая версия со свежим дизайном и улучшенными характеристиками вновь привлечёт покупателей и сбалансирует конкуренцию. При этом французы не будут убирать Clio с конвейера, так как он продолжает оставаться важной частью их стратегии в сегменте компактных автомобилей.

Производственная линейка Renault сейчас выглядит так: на одном заводе собирают только Clio, на другой площадке делают только R5, а на третьем — сочетают выпуск R5 и R4. Проблема внутренней конкуренции возникла из-за того, что R5 имеет аналогичный с Clio кузов (хэтчбек B-класса) и схожую ценовую категорию. В то же время электромобили пока не демонстрируют массового спроса, что ограничивает максимум продаж R5. Руководство компании готово мириться с таким "каннибализмом" некоторое время, чтобы не тормозить развитие электрической линейки.