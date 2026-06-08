Ремни безопасности подвели сразу два бренда

Сразу несколько моделей ведущих автопроизводителей оказались под прицелом проверок из-за проблем с ремнями безопасности. Как выяснилось, дефекты касаются как компактных городских машин, так и крупных внедорожников. В частности, под отзыв попали Kia Soul и Seltos, а также Mercedes-Benz GLC и GLE – у них выявили разные неисправности в данном узле.

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У Kia проблема обнаружилась на моделях Soul, выпущенных в 2020–2021 годах. На внутреннем сайте производителя указано, что в этих машинах при сборке могли быть неправильно затянуты болты крепления ремней безопасности, что при ДТП повышает риск травм для пассажиров. В связи с этим с китайского конвейера отзовут 2755 автомобилей Kia Soul. Аналогичная ситуация затронула и 993 экземпляра Kia Seltos, выпущенных в тот же период, но по другой причине — у них имеется потенциальный производственный брак в натяжителях ремней, что также снижает защитные свойства ремней при столкновении.

Что касается Mercedes-Benz, то немецкий концерн инициировал сервисную кампанию для 14311 внедорожников GLC и 4986 внедорожников GLE 2023–2024 годов выпуска. В этих автомобилях выяснилось, что из-за ошибки монтажа или неверной калибровки натяжного устройства задние ремни безопасности могут не фиксировать пассажиров должным образом фактически сразу после начала поездки. При аварии это чревато перемещением людей по салону и получением дополнительных травм. Работы по устранению неисправностей будут проведены за счет производителей бесплатно для владельцев.