Ателье Larte Design готовит доработки для нового Mercedes-AMG GT 4-Door

Компания Mercedes-AMG переосмыслила модель GT 4 Door в полностью электрический вариант, сохранив при этом внимание к деталям и планам по изменению дизайна. Новинка получила современные технологии и зарядную инфраструктуру. Об этом сообщает издание speedme.ru.

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Электрокар оснащен 108-киловаттной батареей и предлагает запас хода до 500 километров. При этом мощность двигателя достигает 600 лошадиных сил. Инженеры также поработали над системой рекуперации энергии и режимами движения, чтобы обеспечить спортивный отклик на педаль газа.

В компании заявили, что внешность машины пока не финальная и может быть доработана. Производство должно стартовать в 2025 году. Предполагается, что электрическая версия заменит традиционные бензиновые модификации, которые постепенно уходят с рынка.