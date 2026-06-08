Первый электрический Range Rover почти готов

Первый полностью электрический Range Rover уже практически готов к производству. Британский внедорожник получит аккумуляторную батарею емкостью 106 кВт·ч, что, по предварительным данным, обеспечит запас хода до 500 километров. Благодаря технологии 800-вольтной архитектуры зарядка от 10 до 80 процентов займет около 30 минут — примерно столько же времени потребуется, чтобы пополнить запас хода более чем на 320 километров. Также подтверждена возможность быстрого восстановления энергии.

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Конструкторы учли и внедорожные качества: проходимость по бездорожью останется на престижном уровне, но пока опубликовано меньше деталей. Официальная презентация новинки ожидается в ближайшие месяцы, а старт продаж может начаться с 2025 модельного года. Известно, что появление электромобиля не отменит развитие традиционных версий со знакомыми двигателями внутреннего сгорания — одно не исключает другого.

Инсайдеры уточняют, что силовая установка позаимствована у платформы MLA, на которой построено уже знакомое семейство Land Rover. Ориентировочная производительность электрифицированного премиального вседорожника оценивается порядка 400–500 лошадиных сил. Технические подробности производитель пока не разглашает, но тесты подтвердили эффективность работы в условиях низких температур.