Hongqi G919 стал первым рамным внедорожником марки

Китайский автопроизводитель Hongqi анонсировал новый внедорожник G919, который сочетает массивный квадратный дизайн с передовыми интеллектуальными системами. Модель ориентирована на конкуренцию в премиум-сегменте, предлагая внушительные габариты и современные технологии. Ожидается, что автомобиль будет оснащён продвинутыми ассистентами водителя и системами автономного управления.

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G919 сможет выделяться не только внешней брутальностью, но и функциональным наполнением, что должно привлечь покупателей, ценящих как стиль, так и технологии. Производитель пока не раскрыл все детали о силовой установке и возможных комплектациях, но инсайдеры предполагают, что новинка получит гибридную или полностью электрическую версию. Официальная премьера запланирована на ближайшие месяцы.

Разработка такого SUV — часть стратегии Hongqi по расширению модельного ряда и усилению позиций на мировом рынке. Конкуренты из линейки Mercedes-Benz GLS и BMW X7 теперь могут получить серьезного соперника. Ожидается, что новинка будет предложена с широким выбором опций комфорта и безопасности, подчеркивающих премиальный статус бренда.