Volkswagen может вернуть хэтчбек Golf в США

Volkswagen может вновь начать поставлять на американский рынок компактный хэтчбек Golf, который в США не продается уже несколько лет. Об этом пишет портал speedme.ru.

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Возвращение модели стало возможным благодаря плановому обновлению модельного ряда и растущему спросу на компактные автомобили. В компании подчеркивают, что обсуждается не только прежняя версия, но и потенциальная электрическая модификация, которая могла бы составить конкуренцию другим электрокарам. На данный момент Golf выпускается в Европе, и его адаптация под североамериканские стандарты не потребует значительных вложений.

Также рассматривается вариант с выпуском спортверсии Golf GTI, которая традиционно пользуется популярностью у энтузиастов. Окончательное решение будет принято после анализа рыночной ситуации, но стремление вернуть легендарную модель прослеживается четко. Возвраранно, так как Volkswagen стремится усилить свои позиции в сегменте компактных автомобилей.