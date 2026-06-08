Ford представил Bronco Stroppe Edition с уникальным дизайном

Компания Ford представила новую версию внедорожника Bronco — Stroppe Edition, которая отличается уникальным дизайном, делающим модель узнаваемой с первого взгляда. Основой послужила модификация Badlands с пакетом Sasquatch. Новинка получила 17-дюймовые колёсные диски белого цвета и чёрные боковые полосы с логотипом серии. В салоне появились спортивные сиденья с контрастной прострочкой и стилизованные коврики. Об этом сообщает издание tarantas.news.

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В движение автомобиль приводит 2,7-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 310 лошадиных сил. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Комплектация Stroppe Edition доступна исключительно в трёхдверном кузове, а выбор цветов кузова ограничен четырьмя вариантами: требованию сохранения оригинальности подчёркивается в каждой детали.