Skoda Kodiaq PHEV получил роскошную версию Exclusive

В Узбекистане стартовали продажи лимитированной версии Škoda Kodiaq под названием Exclusive, которая отличается от стандартной модели расширенным списком оснащения. Автомобиль доступен только в кузове пятидверного универсала и предлагается с бензиновым турбомотором 2.0 TSI в двух вариантах мощности: 190 или 220 лошадиных сил. Коробка передач — 7-ступенчатый DSG, привод — полный. Среди особенностей комплектации — передние кресла с массажем, вентиляцией и электрорегулировками, а также увеличенный до 12,4 дюйма дисплей мультимедийной системы.

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Эта спецверсия также получила светодиодные матричные фары FULL LED, тонировку задних стекол, панорамную крышу и адаптивный круиз-контроль. Рулевое колесо обогревается, для задних пассажиров предусмотрены шторки на окнах и кресла с подогревом. Экстерьер дополнен затемненными корпусами зеркал, особыми легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов и хромированными накладками на дверях. Версия Kodiaq Exclusive ориентирована на покупателей, которые ценят не только простор и вместительность, но и высокий уровень комфорта.

Škoda планирует выпустить ограниченную серию этой модификации, цена пока не объявлена, но ожидается, что она будет выше стандартных параметров. Появление Exclusive на других рынках не подтверждено — на данный момент автомобиль создан специально для местного рынка Узбекистана, где продолжает расти спрос на кроссоверы с насыщенным оснащением.