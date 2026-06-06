Эта новинка от Mazda стоит дешевле базовой Lada Granta
Mazda вывела на рынок новый компактвэн по цене от 608 тысяч рублей.
На японском рынке официально начались продажи обновлённой Mazda Scrum. Модель вышла в двух ипостасях: грузовая версия Van и пассажирская Wagon. По сути, это тот же Suzuki Every, но под брендом Mazda – для внутреннего рынка Японии такая практика перелицовки – обычное дело. Ценник стартует с отметки в 1 354 100 иен. Если пересчитать по текущему курсу, получается около 608 тысяч рублей. И это при том, что базовая Лада Гранта в России стоит заметно дороже – конкуренция по цене в пользу японца, что довольно необычно.
Внешность изменили точечно, но с характером. Радиаторная решётка стала выглядеть агрессивнее, а воздухозаборник в переднем бампере, наоборот, уменьшили в размерах. В салоне теперь доминирует чёрная отделка. Водителя встречает новое рулевое колесо и полностью цифровая приборная панель – никаких аналоговых стрелок.
Серьёзный упор сделан на безопасность. В базе у вэна теперь стоит монокулярная камера и миллиметровый радар. Вместе они управляют системой предотвращения столкновений. После обновления она научилась распознавать больше типов препятствий – например, велосипедистов и пешеходов. К тому же добавили передний парктроник с четырьмя ультразвуковыми датчиками. Это серьёзно повышает манёвренность в тесных городских условиях.
В арсенале электроники – подсказки о начале движения впереди стоящей машины и сигналы о смене сигнала светофора. Контроль полосы теперь не просто сигнализирует, а активно мешает выезду за её пределы. Для комфорта в дальней дороге предусмотрен адаптивный круиз-контроль, а зимой выручит подогрев руля – мелочь, а приятно.
Под капотом никаких сюрпризов. Базовый 0,66-литровый двигатель выдаёт 50 лошадиных сил. Для тех, кому нужно больше динамики, есть турбированная версия – 64 л.с. Коробок передач две на выбор: классическая пятиступенчатая механика или вариатор.
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