Эта новинка от Mazda стоит дешевле базовой Lada Granta

Mazda вывела на рынок новый компактвэн по цене от 608 тысяч рублей.

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На японском рынке официально начались продажи обновлённой Mazda Scrum. Модель вышла в двух ипостасях: грузовая версия Van и пассажирская Wagon. По сути, это тот же Suzuki Every, но под брендом Mazda – для внутреннего рынка Японии такая практика перелицовки – обычное дело. Ценник стартует с отметки в 1 354 100 иен. Если пересчитать по текущему курсу, получается около 608 тысяч рублей. И это при том, что базовая Лада Гранта в России стоит заметно дороже – конкуренция по цене в пользу японца, что довольно необычно.

Внешность изменили точечно, но с характером. Радиаторная решётка стала выглядеть агрессивнее, а воздухозаборник в переднем бампере, наоборот, уменьшили в размерах. В салоне теперь доминирует чёрная отделка. Водителя встречает новое рулевое колесо и полностью цифровая приборная панель – никаких аналоговых стрелок.

Серьёзный упор сделан на безопасность. В базе у вэна теперь стоит монокулярная камера и миллиметровый радар. Вместе они управляют системой предотвращения столкновений. После обновления она научилась распознавать больше типов препятствий – например, велосипедистов и пешеходов. К тому же добавили передний парктроник с четырьмя ультразвуковыми датчиками. Это серьёзно повышает манёвренность в тесных городских условиях.

В арсенале электроники – подсказки о начале движения впереди стоящей машины и сигналы о смене сигнала светофора. Контроль полосы теперь не просто сигнализирует, а активно мешает выезду за её пределы. Для комфорта в дальней дороге предусмотрен адаптивный круиз-контроль, а зимой выручит подогрев руля – мелочь, а приятно.

Под капотом никаких сюрпризов. Базовый 0,66-литровый двигатель выдаёт 50 лошадиных сил. Для тех, кому нужно больше динамики, есть турбированная версия – 64 л.с. Коробок передач две на выбор: классическая пятиступенчатая механика или вариатор.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автобренды в мае пересмотрели цены на новые машины.