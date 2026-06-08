Полноприводный «Соболь» NN превратили в кемпер для путешествий

В Нижнем Новгороде превратили Соболь NN в автодом с палаткой для путешествий. Кемпер на базе полноприводного микроавтобуса спроектировала и изготовила нижегородская компания «Луидор», специализирующаяся на доработках автомобилей и переоборудовании серийных машин. В салоне автодома — спальные места и кухонный блок, а передние кресла машины можно развернуть против движения.

© Motor.ru

«Внутри — трансформируемый, функциональный салон: кухня с мойкой, холодильником, плитой и выдвижным столиком; спальные места для 4 человек (диван + накрышная палатка)», — перечисляется в сообщении компании оборудование машины.

У автомобиля, на базе которого сделан кемпер, подключаемый полный привод. Также машина снабжена внедорожным обвесом: силовыми бамперами спереди и сзади. Запасное колесо смонтировано на кронштейне за задней дверью.

© Луидор Россия

© Луидор Россия

© Луидор Россия

© Луидор Россия

Среди оборудования автомобиля — полки для хранения вещей, дополнительный прожектор, баки для хранения воды. На стоянке кемпер может питаться от внешней электросети. Предусмотрена автономная печка и салонный кондиционер, в задней части — портативный летний душ.

Технические характеристики доработанной машины компания не раскрывает. При этом стандартный «Соболь» NN с полным приводом оснащается дизелем 2.5 мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой МКП.

Ранее Skoda рассекретила большой кроссовер Peaq.