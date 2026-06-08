Mitsuoka анонсировала дебют родстера на базе Mazda MX-5 на замену Rock Star.

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Японская компания Mitsuoka наконец-то раскрыла планы: они готовят новый родстер, который вскоре появится на рынке. Правда, пока всё, что можно увидеть, – это единственный и довольно скудный тизер, деталей по которому кот наплакал.

Зато уже известно главное: эта свежая модель вытеснит из гаммы Rock Star, который, к слову, изначально базировался на платформе Mazda MX-5. А значит, есть основания предполагать, как будет выглядеть и чем «дышать» новинка.

По большому счёту, Mitsuoka почти всегда берёт за основу чужие серийные автомобили – исключение из правила разве что суперкар Orochi. Вспомнить хотя бы недавнюю модель M55, которую «скрестили» с Honda Civic. Свой почерк японцы находят в ретро-стилистике, и тизер нового родстера это лишний раз подтверждает.

Если судить по габаритам, новый автомобиль вполне может оказаться очередной переработкой всё той же Mazda MX-5 – компания любит использовать этот родстер в качестве «донора». Как указано в официальном описании, будущая новинка обзаведётся круглыми фарами, здоровенной радиаторной решёткой, боковыми воздухозаборниками и массивными задними крыльями. На тизере, кстати, отчётливо видны передний сплиттер и диффузор на корме.

Техническая начинка, если догадки верны, тоже перекочует от MX-5. То есть под капотом окажется 2-литровый атмосферный мотор, выдающий до 184 лошадиных сил. В пару к нему предложат как 6-ступенчатую механику, так и автомат – выбор, в общем, неплохой.

Ждать официальной премьеры осталось недолго: Mitsuoka пообещала летом и в начале осени подбросить ещё несколько тизеров. А сам дебют японского родстера намечен на ноябрь. Кстати, не только они заняты новинками – тойотовцы тоже не дремлют, разрабатывая собственный пикап, причём на базе Corolla Cross.

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