Ford Mondeo шестого поколения предлагают в России от 3,6 млн рублей

Ford Mondeo шестого поколения предлагают в России с ценой от 3,6 млн рублей.

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В Россию начали завозить Ford Mondeo шестого поколения – машины, собранные специально для китайского рынка, попали к нам по каналам параллельного импорта. Чаще всего такими поставками занимаются частные компании из Владивостока, работающие под заказ.

Водителям предлагают седаны с двумя вариантами бензиновых двигателей. Первый – 1,5-литровый агрегат на 194 лошадиные силы, второй – двухлитровый мотор мощностью 254 «лошади». В паре с обоими двигателями трудится восьмиступенчатый автомат. Привод, правда, только передний.

Ценник на новинку стартует с 3,6 миллиона рублей, а максимальная стоимость доходит до 3,9 миллиона.

О других недорогих иномарках из Поднебесной «За рулем» ранее уже рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.