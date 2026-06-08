Борьба с серым импортом обернулась заторами на казахстанско-российской границе.

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На границе Казахстана и России зафиксировано масштабное скопление транспорта. В районе контрольно-пропускного пункта между Актобе и Оренбургом образовалась многокилометровая очередь.

По сообщениям очевидцев, время ожидания для некоторых категорий транспорта составляет до трех суток. Сложная ситуация на дороге спровоцировала появление нелегальных предложений: водители заявляют, что за ускоренный проезд требуют денежное вознаграждение в размере десяти тысяч рублей. При этом приоритет в движении отдается легковым машинам с регистрационными знаками РФ и Казахстана, тогда как грузовой транспорт из стран Центральной Азии подвергается наиболее тщательным проверкам.

Массовые задержки связывают с ужесточением таможенных процедур, направленных на пресечение незаконного ввоза товаров, а также с внедрением биометрических систем идентификации иностранных граждан для повышения безопасности.