Министр транспорта сравнил российские дороги с китайскими

Министр транспорта РФ Никитин: Россия не уступает Китаю по качеству дорог.

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Отечественные трассы не только не уступают китайским по качеству – во многом они даже лучше, и это при гораздо более суровом климате. С таким заявлением на ПМЭФ-2026 выступил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в эфире «Блогерской студии ВК Видео». По его словам, Россия и вовсе стала мировым чемпионом в производстве ключевого материала для автобанов.

Министр пояснил: отрасль уже давно шагнула вперед, внедрив передовые стандарты проектирования. Теперь масштабные дорожные стройки идут с применением 3D-моделирования и BIM-технологий. Проще говоря, трассы превратились в сложные многослойные инженерные сооружения, а не просто в асфальт, уложенный на грунт.

Но главное, чем Никитин гордится особенно, – это именно материалы для дорог. Министр подчеркнул: РФ совершила настоящий рывок в сфере производства дорожных битумов. И здесь огромная заслуга принадлежит крупнейшим нефтехимическим компаниям страны.

«Плюс Россия – одна из стран, которая научилась делать очень хорошие битумы. Здесь спасибо нашим коллегам из “Газпром-нефти”, спасибо коллегам из “Сибура”, которые всем этим занимаются… В апреле здесь был международный транспортно-логистический форум, и самая популярная часть, куда приехали люди со всего мира, – это конференция по битумам. Оказалось, что мы чемпионы в этой области, мы делаем очень хороший битум, и из него получаются хорошие дороги», – заявил чиновник

В подтверждение своих слов Никитин привел интересный факт: недавняя конференция по битумам в апреле собрала рекордное число участников со всего света. И выяснилось, что именно РФ сейчас делает лучший битум в мире. А качественное сырье, в свою очередь, напрямую влияет на долговечность и состояние дорожного покрытия.

Сравнение с Китаем: развенчанный миф

Эксперты нередко ставят Китай в пример как эталон идеального дорожного строительства. Однако, по словам Никитина, это распространенное заблуждение, которое он решил развеять.

«По качеству точно нет не уступаем», – категорично ответил министр на вопрос, хуже ли наши дороги, чем китайские. Он тут же добавил: российским дорожникам приходится работать в условиях, которые несравнимо сложнее, чем в Поднебесной. Поэтому само по себе сравнение не совсем корректно.

Главными проблемами для отечественного дорожного полотна Никитин назвал два фактора. Первый – это уникальное климатическое явление «переход через ноль», когда температура постоянно скачет через нулевую отметку, разрушая покрытие. Второй – перегруженные грузовики, которые, по сути, убивают трассы за несколько сезонов, несмотря на современные технологии.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России снизится количество дорожных знаков, создающих «информационный шум»..