Geely решила главную проблему современных электрических внедорожников

Galaxy Cruiser 700 получит три электромотора и активную гидравлическую подвеску.

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Китайский производитель продолжает держать интригу вокруг нового рамного внедорожника Geely Galaxy Cruiser 700. Подробности раскрываются постепенно – на этот раз официальные изображения и технические характеристики дополнились данными из свежей патентной заявки.

Как уже сообщалось, автомобиль получит три электромотора и активную гидравлическую подвеску. Рамная конструкция обеспечивает жесткость на кручение выше 40 000 Нм/град. Но главная изюминка – система полного привода, которая теперь описана в патенте.

У классических внедорожников роль перераспределения момента берут на себя механические дифференциалы. Они позволяют колёсам вращаться с разной скоростью, скажем, в поворотах. У электрических машин этим занимаются мотор-колёса – они управляются электроникой. Но здесь есть нюанс: если одно из колёс теряет сцепление с дорогой, электромотор просто не может передать часть своего момента на соседнее.

Geely предложила изящное техническое решение. В патенте говорится о гидравлическом запорном механизме, который соединяет два задних карданных вала. Плюс к этому, предусмотрен специальный соединительный узел с камерой, заполненной демпфирующей жидкостью, и рабочим колесом.

Как это работает: при существенной разнице в скорости вращения валов (например, при пробуксовке) рабочее колесо начинает активнее перемешивать жидкость внутри камеры. Это компенсирует разницу и передаёт часть крутящего момента через муфту на другое колесо. По сути, схема гибридная – она объединяет лучшие черты классических дифференциалов и современных электромоторов.

Ещё один плюс новинки: водители смогут самостоятельно настраивать внедорожные режимы. То есть адаптировать поведение машины под конкретные дорожные условия.

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